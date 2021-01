Tras ser acusado de violación, Martha Figueroa defiende a su hijo: "Calumniaron a mi familia"

Ciudad de México.- En los últimos días Martha Figueroa, conductora del matutino de Televisa, Hoy, ha permanecido en medio de polémica debido a las declaraciones que dio acerca del tema de la youtuber Nath Campos, quien acusó a su colega Rix por abuso sexual.

Lo que llevó a la periodista de espectáculos a permanecer en el ojo del huracán fue la opinión que emitió al respecto, pues cuestionó el hecho de que la joven tomara tanto hasta el extremo de perder el conocimiento, tal y como Nathalia narró que se encontraba cuando sucedió la supuesta violación.

Luego de que sus comentarios y punto de vista protagonizaran el escándalo en redes sociales, pues sus declaraciones rápidamente fueron viralizadas, la conductora ofreció miles de disculpas y justificó sus palabras con el argumento de que no fueron las correctas, reiterando que no representan sus ideas sobre la violencia hacia las mujeres.

Luego de tanta algarabía y polémica ante lo ocurrido, una joven denunció públicamente a través de su Twitter que el hijo de Figueroa la habría agredido además, que la misma Martha la amenazó y culpó de lo que había sucedido.

Por supuesto que Martha Figueroa va a reaccionar así cuando su hijo también es un abusador. Cuando acusé a su hijo por hacerme lo que me hizo, esta vieja me amenazó y básicamente me dijo que era mi culpa por haberme ido a una fiesta con él", escribió en redes sociales.