Nath Campos tunde a Legarreta y elenco de 'Hoy' por criticarla: "Agresivos e irresponsables"

Ciudad de México.- Nath Campos por fin rompió el silencio y reaccionó a los comentarios que hicieron Andrea Legarreta, Martha Figueroa y Arath de la Torre sobre su caso de abuso sexual.

A través de sus historias de Instagram, la joven influencer mostró su molestia en contra de las primeras declaraciones de los conductores del matutino Hoy, en donde señalaban que su declaración contra Rix era "confusa".

Si me gustaría decirles a estas personas, sobre todo las que tienen gran voz e influencia, que cuando hablan de lo que yo conté, de lo que yo viví, no solo me están hablando a mí cuando dan su opinión, les están hablando a todas las personas que vivieron algo similar a lo que yo viví".