Cantante del regional mexicano, de luto: Muere integrante de su familia; habría sido envenenado

Ciudad de México.- Hace unas horas, Yuliana Preciado, hija del cantante Julio Preciado, empleó sus redes sociales para compartir una trágica noticia a sus seguidores.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Con lágrimas en los ojos, la joven reveló su preocupación por medio de sus historias de Instagram pues, inesperadamente su perrita 'Nolita' había tenido que ser llevada al hospital.

Confesó que, mientras se encontraban en casa, su mascota comenzó a soltar espuma por la boca y, posteriormente, a convulsionarse, por posible envenenamiento.

Yuliana aseguró que nunca le había tocado pasar por algo así y sugirió a sus seguidores, cuidar a sus mascotas, pues dice que pudo haber ingerido algún veneno para ratas y que no precisamente haya sido intencional.

Horas más tarde, la joven compartió una carta para despedirse de su 'mejor amiga', además, en un video le dice cuánto la extrañara y le pide que se vaya tranquila.

Mi Nalita, hoy te me fuiste y contigo se me va un pedacito de mi corazón, me dejas un vacío enorme, fuiste la compañera más leal del mundo, la más incondicional, la más protectora y la más amorosa...Vete tranquila mi corazón. Fuiste, eres y serás 'la mejor de todas'", escribió en una parte del extenso texto.