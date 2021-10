¡Es homosexual! Famosa actriz de TV Azteca deja en shock al sacar del clóset ¿a su esposo?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La actriz de TV Azteca Martha Cristiana dejó en shock al aclarar algo que está circulando desde hace tiempo: que uno de sus seres queridos era gay, además de hablar de su expareja, a quien acusó de violencia el año pasado.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Y esque la actriz Ana Serradilla era amiga de Martha Cristiana, sin embargo se terminó casando con su exesposo y padre de sus hijos, Raúl Martínez Ostos, pese a que ella le advirtió que presuntamente era agresivo.

Luego de una guerra de dimes y diretes, pues aseguraba que se había distanciado de sus hijos, Martha Cristiana salió en defensa de la actual pareja de su ex, descartando que la actriz tenga algo que ver en la decisión de sus hijos de no querer verla.

A pesar de que una publicación en su cuenta de Twitter desató esta controversia, ahora Martha Cristiana aseguró que Serradilla es la menos culpable de la relación que mantiene con sus hijos.

No, yo no creo que Ana tenga absolutamente nada que ver, creo que en su momento pasaron cosas que afectaron emocionalmente al papá de mis hijos porque es un banquero muy reconocido y es un hombre muy respetado, muy inteligente, que tiene maestrías, etcétera, y yo creo que no le gustó que en su momento yo abriera la conversación hacia algo que era bastante privado y familiar", dijo.

Fue en julio de 2020 cuando Martha Cristiana denunció a través de las redes sociales que llevaba cinco meses sin poder ver a sus hijos a través de un mensaje que muchos interpretaron como indirecta para Serradilla.

Ser cómplice de que dos seres increíbles de luz y amor no vean a su madre en cinco meses, los convierte en cómplices de una pésima decisión que a los únicos que les hará daño, es a unos chavos increíbles y fuera de serie. Nomás que conste que la vida se las di yo. #karmaIsABitch", escribió entonces.

Posteriormente, la actriz soltó una bomba, al salir en defensa de su fallecido padre pues salió a la luz que tenía otras preferencias sexuales y ella había sido fruto de una inseminación artificial.

Aunque ella misma lo había confesado el año pasado en Televisa durante el programa Terapia de Shock de Unicable.

Mi papá era gay y mi papá se casó y tuvo hijos y yo soy de inseminación artificial y porque venimos de una sociedad donde era el horror máximo (...) dime para el pobre de mi papá imagínate si lo hubieran cachado vestido de mujer, ya me imagino la arrastrada que le hubieran dado porque no tenemos la educación", dijo entonces.

En entrevista para el programa De Primera Mano de Imagen Televisión, la actriz divagó un poco con su respuesta pero insistió en que antes la gente ocultaba sus orientación sexual por miedo y las críticas.

Creo que es importante hablar por los que no tienen voz y de cosas con los demás nos podemos identificar para que no nos sintamos unos 'Frankenstein' porque eso hace más daño, sentir que no nos van a querer si se enteran de la verdad. La verdad nos hace libres; lo que quise es conectar con esa parte que como sociedad a veces sentimos que esconder es la única alternativa que tenemos".

En vez de volver a tocar el tema directamente, Martha Cristiana compartió que su padre, quien era arquitecto, fue un gran hombre, aunque sí le llegaron a afectar las burlas de otros por cómo era él.

Amo profundamente a mi padre, ya no está con nosotros pero así fue. Tuvimos diferencias muy fuertes pero fue un hombre que a mí me dejó un legado invaluable".

"Me tocó un papá que en un momento me hacía ruido porque no falta quien te quiera hacer menos. Yo lo viví de manera cotidiana. Mi papá era encantador. Él quería tener una hija mujer y para mí era muy normal", aclaró.

Fuente: Canal de YouTube de Imagen Entretenimiento, Unicable y Agencia México