(FOTOS) Fuego en Instagram: Ángela Aguilar impacta al mostrarse ¿sin una sola prenda encima?

Comparta este artículo

Zacatecas, Zacatecas.- Ángela Aguilar, pertenece a la categoría de cantantes que son conocidas desde que llegaron al mundo, esto es gracias a que nació en una familia que ya tiene varios años de ser reconocidos en México, ya que, la mayoría de ellos se dedican a la música regional, tal es el caso de su abuela, Flor Silvestre y su abuelo, Antonio Aguilar.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Esto no significa que Ángela no haya logrado llegar hasta donde está gracias a su propio talento, ya que en la industria del espectáculos se han dado casos de personas que son hijos de grandes cantantes, pero no logran triunfar, tal es el caso de Sarita, la hija de José José.

El hecho de que Ángela haya crecido en el medio vuelve difícil para muchos aceptar que ella ya ha crecido, hecho que quedó más claro que nunca la semana del pasado 8 de octubre, cuando la hija de Pepe Aguilar cumplió sus 18 primaveras, mismas que celebró a lo grande en un concierto.

Recientemente, la interprete de 'Prometiste' impactó a sus siete millones de seguidores de Instagram al publicar una foto de ella en la que se le puede ver la espalda descubierta, por lo que aparenta que no trae ninguna prenda encima, más allá de su maquillaje, aunque es posible que sí esté usando algún vestido o blusa que permita que la adolescente pueda mostrar sin problema esa parte de su cuerpo.

De mi amor le di la llave. Posteó la cantante.

La fotografía se volvió tan popular, que incluso Amanditita, amiga del clan Aguilar, intervino al dejarle un mensaje a través de redes sociales.

La más hermosa.

Fuentes: Instagram angela_aguilar