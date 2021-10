Adiós TV Azteca: Tras amorío con productor de Televisa y un veto, polémica actriz llega a 'Hoy'

Ciudad de México.- Una polémica actriz y bailarina causó furor en el programa Hoy al llegar como juez de Las Estrellas Bailan en Hoy luego de también haber estado en la competencia TV Azteca en otros reality shows.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Se trata de la polémica 'Mujer Escándalo' Niurka Marcos, quien debutó en Televisa en 1998 en el melodrama Vivo por Elena, televisora en la que conoció al productor de telenovelas Juan Osorio.

Ambos iniciaron una relación, vivieron juntos a fines de los años noventas y se separaron en 2003, luego de tener al ahora actor juvenil Emilio Osorio.

Cuando se separó de Osorio, la cubana conoció en las grabaciones de Velo de Novia a Bobby Larios, telenovela la cual producía su hasta entonces pareja, sin embargo, se separaron en 2006 en medio del escándalo.

Niurka adquirió gran popularidad en México tras participar en la obra de teatro Aventurera, dirigida por Carmen Salinas. También formó parte de telenovelas como Nunca te olvidaré, Tres mujeres y Salomé.

Años después, se dijo que la cubana fue vetada de la televisora porque su programa Espectacularmente Niurka fue censurado antes de salir al aire, sin embargo, ella dijo que no era así y que de igual forma si lo fuera, no le importaba.

No me vetaron, yo decidí salir y si así fuera, no le voy a lamer los huev... a esa empresa, hay competencia y esas me sacan diario. Me adoran en Veracruz y ahí quieren el programa; bueno son canales y televisoras las que afortunadamente me han llamado y me lo han pedido, por eso estoy contenta y no me quita el sueño esa televisora".