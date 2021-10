Tras perder su exclusividad, Marco Antonio Regil 'desenmascara' a Televisa ¿en TV Azteca?

Ciudad de México.- Tras alcanzar la fama en Televisa durante décadas en famosos programas de concursos, un supuesto rechazo de TV Azteca y abandonar Telemundo, el conductor Marco Antonio Regil reaparece en la competencia tras alejarse de la televisión.

Y esque el matutino de la competencia está festejando su aniversario al aire y lo eligieron a él como su padrino. ¿Llegó a Venga la Alegría? No. El famosos presentador fue padrino del matutino de Imagen Televisión Sale el Sol tras cumplir 5 años de programas.

El sonriente presentador originario de Tijuana trajo un enorme pastel con el logo del matutino y todos le dieron la bienvenida entre aplausos: "Sí nos conviene que vengas, bienvenido Marco Antonio Regil", dijeron.

Una vez allí, Regil se dijo muy feliz de estar en México con el elenco, al cual este lunes se integró Juan Soler: "Tengo amigos muy buenos en esta producción, siempre que vengo les digo que se siente una vibra preciosa y los felicito por todo lo que llevan haciendo".

El presentador hizo fuertes confesiones en el matutino, hablando de cómo su peor momento se convirtió en lo mejor.

Lo peor se convirtió en lo mejor. Lo por fue haber visto a mi mamá divorciada con tres hijos muy discriminada en el México de 1970. Y a mí me dolía mucho como niño verla sufrir. Eso se convirtió en mi aliciente para salir adelante. Dentro de la tristeza que encontré ahí al mismo tiempo fue mi bendición".

El conductor, quien tras estar más de 20 años en Televisa perdió su exclusividad en 2017, se dijo que fue rechazado al intentar llegar a TV Azteca para conducir La Academia.

El conductor fue titular en exitosos programas de Las Estrellas como Atínale al precio, Teletón, Mi sueño es bailar y 100 mexicanos dijeron, sin embargo, se rumoró que Regil no pudo encontrar nuevas oportunidades en el Ajusco, por lo que se fue a Telemundo.

En 2019, dejó el matutino Un Nuevo Día para perseguir otros proyectos. Tras la muerte de su madre, Regil explicó que su salida del programa obedecía a su deseo de seguir desarrollándose como orador motivacional. Ahora, tiene un exitoso podcast.

Esto fue suficiente para que el presentador mexicano 'desenmascarara' a Televisa luego de que recordara que empezó ese proyecto ya que en la televisora de San Ángel se negaron a brindarle la oportunidad de hacer un programa así en la televisora.

La gente no sabía qué era un podcast. Lo empecé porque hacía concursos y no podía hablar de las cosas que quería hablar y en ese tiempo le proponía a Televisa: 'Hagamos un talk show'. Y todos me decían que qué bonita ida pero como que nunca cuajó, entonces empecé a hacer el podcast como una necesidad de comunicarme", dijo.