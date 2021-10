¿Llega a 'Hoy'? Tras subir 28 kilos, exconductora de 'VLA' traiciona a TV Azteca y vuelve a Televisa

Ciudad de México.- Una querida exconductora de Venga la Alegría, quien también triunfó en Televisa hace varios años pero fue vetada, regresa a la televisora y causa furor. ¿Se integra al programa Hoy?

Se trata de la guapa actriz y conductora Lilí Brillanti, quien fue conductora del matutino de TV Azteca entre el 2010 y el 2013 pero inició su carrera en el Canal de Las Estrellas a principios de los años 90 en Pácatelas de Paco Stanley.

Lilí saltó a la fama y se convirtió en una de las conductoras predilectas del público en programas como Todo se vale y Vida TV (2001-2005) junto a la conductora del programa Hoy Galilea Montijo y Héctor Sandarti.

La conductora fue vetada por Televisa, presuntamente por cambiarse al Ajusco, sin embargo, le habrían levantado el veto en el 2016. En plena pandemia, la conductora se quedó desempleada al cancelarse el programa Vivalavi en Multimedios.

Poco después fue vista en la televisora para grabar un capítulo del unitario Como dice el dicho, sin embargo, luego volvió a TV Azteca para contar un poco de sus batallas y los obstáculos a los que se ha enfrentado en el matutino del canal.

Uno de esos desafíos es cuando se embarazó de su hijo Mael, pues aseguró que por subir 28 kilos tras su embarazo, la juzgaban y eso la afectó enormemente.

El peso para mí siempre ha sido una batalla. Cuando me embaracé subí 28 kilos. Muchas veces sí me sentí un poco agredida, lastimada. "Baja de peso"... sentía que me culpaban por haber subido de peso. Me he sacado yo misma adelante. En 26 años, no todo me llegó así. Casi todo yo me lo he buscado", comentó en Venga la Alegría.