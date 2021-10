De 'VLA' a Televisa: Tania Rincón llega a 'Hoy' y la destrozan por polémico 'look': "Parece mantel"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa conductora Tania Rincón, quien se integró a Televisa en 2020 tras más de una década en TV Azteca, se volvió blanco de crueles burlas y críticas en las redes sociales debido al más reciente 'look' que apareció modelando en el programa Hoy.

La querida exintegrante del matutino de la competencia Venga la Alegría consiguió este nuevo empleo en San Ángel apenas hace una semanas y fue el pasado 11 de octubre cuando se presentó oficialmente como parte del elenco. Más tarde se supo que la razón por la que entró es porque Lambda García dejaría el programa para grabar una nueva telenovela, Allá te espero.

Sin embargo, desde que la exreina de belleza michoacana se unió a la emisión del canal de Las Estrellas se ha convertido en blanco de la polémica ya que a los televidentes no les agrada los 'looks' que modela a cuadro cada día y la mañana de ayer miércoles 20 de octubre no fue la excepción.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Tania compartió una nueva fotografía para presumir el atuendo del día y fue duramente criticada. En esta ocasión la nacida en Michoacán llevó un entallado vestido con falda en color rosa con rojo, la parte de la blusa en blanca y con un moño invertido, tacones fucsia y el cabello completamente lacio.

La publicación de 'La Rincón' de inmediato se llenó con más de 39 mil Likes y dividió las opiniones pues no ha dejado de recibir mensajes que van desde las críticas hasta los elogios y halagos. Estos son algunos de los comentarios que ha recibido:

Siempre te visten como costal".

Wooooow eres una mujer espectacularmente fascinante".

Creo que la de vestuario no te quiere".

Te visten tan feo en Hoy".

¡Quien te viste no te quiere!

Pareces una Barbie".

La blusa parece mantel de restaurante".

