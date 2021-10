Divorciada y sin exclusividad: Tras dejar TV Azteca por Televisa, actriz admite infidelidad en vivo

Ciudad de México.- Una actriz, conductora y cantante, quien estuvo 12 años en TV Azteca y decidió renunciar a su exclusividad para irse a Televisa, se sinceró sobre la infidelidad que cometió y acabó con su matrimonio a solo días de regresar de su luna de miel.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

La actriz y cantante Mariana Ochoa, quien hace poco se integró al elenco del programa Hoy donde fue juez del reality Los Chiquillos de Hoy, estuvo de invitada en Miembros Al Aire y rompió el silencio sobre uno de los escándalos más grandes de su vida.

¿Le puso el cuerno a Daniel Bisogno? Como se recordará, la integrante de OV7, quien protagonizó varias telenovelas en el Ajusco como La hija del jardinero, Top Models y Amor sin condiciones, fue una de las conquistas del conductor de Ventaneando.

Ambos tuvieron un polémico romance del 2007 hasta junio de 2008, sin embargo, él terminó la relación para regresar con otra ex, Fran Meric, sin embargo, el escándalo de infidelidad no fue con él, sino con su primer esposo Christian Eskenazi.

La actriz y conductora recordó en el programa de Televisa que después de una fiesta en la CDMX ocurrida en el 2010, ella se pasó de copas y a solo unos días de haber llegado de su luna de miel, una conocida revista de espectáculos ventiló fotos de ella besando a otro hombre que no era su marido.

Según ella misma contó, era alguien de su disquera, quien se habría aprovechado de la situación y la borrachera para besarla.

Llegó alguien de la disquera y me dijo: 'Mariana, ¿estás bien? ¿te llevo a tu casa?' Yo estaba ahogada, me pegó el aire, no me acuerdo. Al día siguiente me dijeron: ¿Segura que este no te dio un beso? Porque te tenía muy abrazada y yo: 'No, les juro que no'".