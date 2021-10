¡La humilló al aire! Alicia Machado hace pedazos a actriz y la exhibe por operada: "Anoréxica"

Ciudad de México.- La exreina de belleza y actriz Alicia Machado sin duda alguna se ha convertido en una de las estrellas más polémicas del reality La Casa de las Flores pues ha protagonizado peleas con varias integrantes del proyecto, pero ahora también arremetió contra una famosa que no está en la competencia.

La mujer nacida en Venezuela en esta ocasión se lanzó en contra de su propia compatriota Gaby Espino, a quien exhibió completamente en vivo y afirmó que su fenomenal figura no solo es gracias al ejercicio, sino también a sus visitas al cirujano.

La Miss Universo 1996 destrozó a la venezolana de 43 años por la apariencia física que lució durante los Premios Billboard Latino y es que según su opinión, ya se ve demacrada.

Qué flaca se veía la Espino, no me parece que se ve bien, ya se ve enferma, en mi humilde opinión no me gusta", dijo a rajatabla.