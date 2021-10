¿Pleito en Televisa? Carlos Rivera habría dejado sin trabajo a compañera de '¿Quién es la máscara?'

Ciudad de México.- Carlos Rivera sigue desatando revuelo y polémica pues nuevamente la periodista de Televisa Martha Figueroa lo acusó de tener aires de grandeza y ahora expuso que presuntamente habría dejado sin trabajo a una de sus compañeras del reality ¿Quién es la máscara?.

En días pasados la especialista en espectáculos aprovechó la emisión del programa Hoy para detallar que el intérprete nacido en Huamantla, Tlaxcala, supuestamente había puesto una fuerte condición para participar en el exitoso musical José el Soñador.

Según Figueroa, Rivera solicitó a los productores de la obra de teatro que no contrataran a nadie más famoso que él pues quería ser la única estrella del elenco.

Durante la reciente transmisión del programa Con permiso, Pepillo Origel mencionó que la cantante Yuri iba a formar parte del proyecto mencionado, pero que supuestamente la dejaron fuera porque no pudo cumplir con su función.

Sacaron a Yuri del musical. ¿Te acuerdas que habíamos comentado que Carlitos Rivera y Yuri iban a estar en 'José el Soñador'?... Bueno, pues esto iba a ser para febrero ¿no? y cual va siendo la sorpresa que a la mera hora se decide que Yuri ya no va a formar parte del proyecto. Ella iba a ser la narradora y las malas lenguas dicen que no llegaba a los rangos vocales. ¿Tú te imaginas?”, dijo Juan José".

Sin embargo, Martha aseguró que tenía información de primera mano y que en realidad la veracruzana fue despedida de José el soñador por culpa de su compañero de ¿Quién es la máscara?, Carlos Rivera.

Él ( Carlos) pidió, según me cuentan, que no quería a nadie más famoso que él y el productor le dijo: 'Ok'", volvió a asegurar la conductora.