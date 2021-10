Tras asesinato de esposo y dejar Televisa y TV Azteca, involucran a Sharis Cid en delicado delito

Ciudad de México.- Sharis Cid, quien ha trabajado en producciones tanto de Televisa como TV Azteca, nuevamente fue involucrada en un fuerte escándalo luego de que hace un par de años sufriera un fuerte golpe debido al asesinato de su esposo, el empresario Isaías Gómez.

Una supuesta amiga de la suegra de Brandon Peniche se entrevistó con la revista TVNotas y aquí declaró que el nuevo novio que tiene está metido en problemas con la justicia y hasta podría acabar preso.

Supuestamente Pedro cuenta con varias demandas en su contra por robo y violencia intrafamiliar y pronto le podrían girar orden de aprehensión pues no se habría presentado a las audiencias.

Pedro ha dejado de lado todo para que Sharis no se preocupe, pero si no los atiende pronto, podría llegar a la cárcel... Hace dos semanas tenía audiencia para presentar sus pruebas y demostrar que no le debe dinero a su aún esposa Arleen y que no la ha agredido ni física ni psicológicamente, pero no se presentó y fue acreedor a una multa de 25 mil pesos".