Tras vender hamburguesas para sobrevivir y suplicar ayuda, actriz de Televisa aparece ¿en TV Azteca?

Ciudad de México.- Tras perder su exclusividad luego de 28 años en Televisa y emprender un negocio de hamburguesas ante la falta de trabajo, la actriz Violeta Isfel hace una fuerte confesión ¿en TV Azteca?

Luego de que rompiera en llanto en el programa que ahora conduce en Multimedios, Mamá Dice, al suplicar ayuda a una experta por los fuertes efectos que tuvieron en ella las hormonas que consume, Violeta se sinceró en el matutino Sale el Sol.

Con las emociones a flor de piel, la antagonista de Atrévete a Soñar confirmó que luego de haberse convertido en madre por primera vez hace 18 años, busca tener un segundo bebé con su esposo Raúl Bernal.

La actriz se sometió a un tratamiento de hormonas luego de que le detectaran hace años un mioma que en un inicio desapareció pero volvió a salirle, por lo que su doctora recomendó eliminarlo para que se diera su embarazo.

Sin embargo, este camino no ha sido fácil, pues los cambios en su cuerpo le han provocado muchas emociones que la han hecho "no reconocerse" al verse frente a un espejo.

Mientras pasaban al aire el clip del programa en el que Violeta rompe en llanto en pleno programa, la actriz así se sinceró con una desgarradora confesión:

Por las hormonas y por todas estas cosas, mi cuerpo está cambiando cañón, me crecen las chi... luego las nalg.. luego no, luego sí, me hincho, retengo líquidos... entonces los cambios están siendo tan bruscos que verme al espejo me cuesta", dijo.