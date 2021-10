Acabó en manicomio: Tras desfigurarse y caer en drogas, actriz de Televisa reaparece en TV Azteca

Ciudad de México.- Una querida actriz y modelo, quien cayó en las garras de las adicciones y terminó desfigurada e internada en un hospital psiquiátrico, reaparece en TV Azteca para aclarar a qué se dedica ahora y cómo se encuentra.

Carmen Campuzano, quien además de actuar y tener participaciones en programas de Televisa y TV Azteca, es una modelo que en los años 90 estaba en la cúspide de su carrera, caminando las mejores pasarelas y en las portadas más importantes.

Sin embargo, la mexicana se 'hundió' en adicciones que la hicieron tocar fondo. Carmen adquirió Leptospirosis, bacteria que "le empezó a modificar el rostro" y la cual, aunada a sus vicios, la sumergió en la etapa más oscura de su vida y la dejó desfigurada.

La modelo sufrió varias crisis por sobredosis, estuvo al borde de la muerte y fue internada más de 10 veces en clínicas de rehabilitación. La primera ocasión ocurrió en 2002 al ser recluida en un hospital psiquiátrico de la CDMX por 21 días.

Además de sus vicios, se sometió a cirugías estéticas para reconstruirse la nariz y quedó irreconocible. Medios la captaban hundida en la miseria. Ebria en lugares públicos a plena luz del día y en condiciones deplorables.

Sin embargo, años después, Carmen logró dar un giro a su vida y ahora se volvió tanatóloga. En entrevista con Ventaneando, la famosa de 50 años de edad confesó:

Gracias infinitas a todos los que me han ayudado desde recuperarme de las adicciones y por hoy ser una gran maestra de vida, tanatóloga, consejera en adicciones. He puesto en práctica mi profesión y me encanta volver a la vida a las personas. También seguir entera, de pie, divina, maravillosa... no hay quien supla a la Campo".