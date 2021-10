Conductora de 'Hoy' confiesa al aire que productora de Televisa la corrió: "Qué falta de respeto"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa periodista de espectáculos Martha Figueroa, quien actualmente colabora en los programas Hoy y Con Permiso, confesó al aire en el canal de YouTube de Mara Patricia Castañeda que una productora de Televisa la corrió.

Sin pelos en la lengua la exconductora de Ventaneando destapó todos los detalles del conflicto que tuvo con Carmen Armendáriz mientras se realizaba el vespertino de espectáculos Intrusos.

Fíjate que a mí no me gustan las injusticias y me dan más coraje las cosas cuando creo que no son justas", inició contando.

Figueroa, quien tiene 55 años, contó que alzar la voz contra esta importante productora de San Ángel le costó un tremendo regaño y castigo, el cual fue tan fuerte que casi provoca que deje la carrera de periodismo.

Me sentí horrible tú, me trataron como chiquita, nomás les faltó mandarme al rincón y ponerme orejas de burro, pero bueno, sí me pasé un poco".

La periodista explicó que todo ocurrió debido a que ella en pleno programa en vivo mostró su enojo porque la cámara no la estaba tomando a ella mientras hablaba y quien aparecía a cuadro era su colega Aurora Valle.

Dije 'a ver, yo estoy hablando, director de cámaras, acá por fa, estoy hablando yo', hice ese aspaviento al aire y nomás veo a Carmen que dice 'qué te pasa' y se arrancó la diadema y en el comercial me han puesto una friega que cómo me atrevo, que quién sabe quién... me dice 'qué falta de respeto' y digo qué falta de respeto ustedes".

Martha Figueroa explicó que a los tres días de su berrinche, Carmen decidió suspenderla y enviarla a su casa "por una semana" para que fuera a su casa "a pensar" sobre el castigo, pero a ella no le pareció apropiado y volvió a alzar la voz, lo cual tampoco le resultó.

"Me fui a mi casa y pensé 'mejor me voy a dedicar a otras cosas' y luego ya me perdonaron, pero Carmen y yo somos grandes amigas, no sé qué mosco le picó en ese momento".

