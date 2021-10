Legarreta le dijo sus verdades: Tras pleito, conductora de 'Hoy' arma berrinche y deja Televisa

Ciudad de México.- La mañana de este viernes 8 de octubre se confirmó que la periodista de espectáculos Shanik Berman armó un nuevo berrinche en los foros y abandonó Televisa luego de haber tenido diferencias con varios integrantes del programa Hoy.

Como se sabe, desde hace varias semanas la conductora de origen europeo ha estado en el 'ojo de la polémica' debido a la actitud que tuvo mientras participaba en el casting de Las Estrellas Bailan en Hoy. Incluso en una ocasión Andrea Legarreta le dijo sus verdades en vivo y le pidió que se comportara como la adulta que es.

En primera, te quiero mucho, pero... no te mereces hacer este numerito, es una mujer madura, tienes nietas y no les puedes dar este ejemplo de que por cualquier cosa me tiro al suelo, eres más que eso por amor de Dios, es berrinchuda como una niña berrinchuda, ya en buena onda", dijo la esposa de Erik Rubín furiosa hace unos días y Berman acabó llorando.