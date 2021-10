Tras 23 años en Televisa, querida actriz llega a 'Hoy' y rompe en llanto con inesperada confesión

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante la mañana de ayer jueves 7 de octubre la famosa actriz y exmodelo Vanessa Arias, quien ha trabajado en Televisa por al menos 23 años, dejó sorprendida a la audiencia del programa Hoy debido a que en plena transmisión en vivo rompió en llanto.

Como se sabe, la artista mexicana que debutó en el melodrama La mentira (1998) forma parte del concurso Las Estrellas Bailan en Hoy junto al conductor y actor Eduardo Rodríguez y hace algunas horas fue su debut.

Sin embargo, a la pareja de baile no le fue tan bien como esperaba y recibieron bajas calificaciones, además de que la polémica actriz y cantante Lolita Cortés los destrozó frente a toda la audiencia del canal de Las Estrellas.

Pero la conocida 'Jueza de Hierro' recalcó que Vanessa había sido peor que su compañero y así la llenó de críticas.

Tus caras al bailar fueron horribles, ve un video, que te pasen una copia, te veías desgarrada pisada al bailar, tiene qué haber una diferencia, todo fue igual igual igual, no pueden tener una presentación así", expresó Cortés.

Vanessa rompió en llanto con la crítica y confesó que sentía impotencia de no poder lograr desempeñarse al 100 por ciento y explicó que además de que no es buena para bailar, su condición de salud también se lo impide.

Estoy operada de la columna cervical y tengo una placa de titanio y tengo seis tornillos y hubiera sido peor decir que no, me estoy esforzando lo estoy intentando", dijo la actriz originaria del estado de Sinaloa.

Sin embargo, Lolita le contestó diciéndole que no ponga pretextos y le exigió que mejore para la próxima que aparezca en la pista.

No me des pretextos con cirugías ¿yo no te voy a dar mi listado de cirugía verdad? ¡no!", gritó y remató: "¿Quieres ver mis cicatrices, quieres ver cuantos tornillos tengo? exacto ¡no! aquí no venimos a poner pretextos, deja de llorar y hacer las cosas bien".

