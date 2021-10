Tras veto de Chapoy, Raquel Bigorra llega al elenco de 'Hoy' y Galilea Montijo se va de Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Miles de televidentes de Televisa están en shock luego de que la polémica artista cubana Raquel Bigorra apareciera como conductora titular de Hoy durante la mañana de este viernes 8 de octubre mientras que la querida Galilea Montijo abandonó el programa.

Hace algunas horas la presentadora nacida en Guadalajara fue acusada de supuestamente practicarle un ritual de santería a la expresentadora de TV Azteca, con quien presuntamente tendría muy mala relación.

Aunque este supuesto pleito no está confirmado, nadie se explica por qué la cubana esté ocupando el lugar de Galilea en el matutino de Las Estrellas.

Como se sabe, Bigorra es una de las artistas más polémicas en el mundo de los espectáculos debido a que nadie se olvida que su gran amigo y compadre, el conductor de Ventaneando Daniel Bisogno, la acusó de traicionarlo y vender información sobre su divorcio a una revista. Esto ocasionó que la periodista Pati Chapoy la vetara de la televisora del Ajusco sin que hasta el momento pueda volver a trabajar ahí.

Sin embargo, Televisa sí le abrió sus puertas y fue invitada a participar en la segunda temporada del reality Las estrellas bailan en Hoy.

Sin embargo, lo que nadie se esperaba es que Raquel llegara a presentarse como conductora de Hoy y menos que ocupara el lugar de 'La Montijo'. Así le dieron la bienvenida en el foro:

Es viernes de despeinar a la Bigorra... ", dijo el querido Raúl Araiza.

Cabe resaltar que hasta el momento se desconoce por qué Galilea no acudió a laborar esta mañana pues tiene varias horas que no comparte nada en sus redes sociales. ¿Será que sí tiene pleito con Bigorra y por ello decidió no acudir al foro?

