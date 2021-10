Adiós Televisa: Tras abandonar 'Hoy' y perder todo, actor los traiciona con TV Azteca y llega a 'VLA'

Ciudad de México.- Aunque hace algunos meses rechazó estar como invitado en Hoy, la mañana de ayer viernes 8 de octubre el famoso actor y querido comediante de Televisa Jorge Falcón apareció en la competencia TV Azteca ya que se unió a Venga la Alegría.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

El artista de programas como La Casa de la Risa hace unos meses confesó que se agotó todos sus ahorros durante el tiempo que estuvo encerrado y sin empleo a causa de la pandemia. Debido a esta delicada situación, montó unos shows en línea y puso un precio accesible para que sus fans compraran entradas y así logró generar ingresos.

A inicios de este 2020, 'Jo Jo Jorge' causó un escándalo cuando se destapó que había armado una rabieta a la producción de Hoy pues lo invitaron al programa pero no le dieron un camerino exclusivo y él abandonó la emisión sin cumplir su compromiso.

Y por si fuera poco, tras armar este desprecio a Hoy, hace algunas horas Falcón traicionó a la televisora de San Ángel uniéndose a VLA como invitado. El aclamado cómico acudió para participar como jurado del concurso de imitadores y estuvo acompañado de la también comediante Samia, quien formó parte del matutino de Televisa hace algunos meses y fue repentinamente despedida.

Cabe resaltar que hace unas semanas, Jorge anunció su retiro tras más de 50 años de trayectoria artística y la noticia devastó a fans y colegas.

Es la gira del adiós. Me retiro de los escenarios... Me bajo de los escenarios. Me retiro del ambiente, del medio. Ya no voy a trabajar en giras ni nada de eso", dijo en Faisy Nights.