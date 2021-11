Tras ganar demanda contra Bozzo, Irina Baeva y Gabriel Soto dan nuevos detalles de su boda

Ciudad de México.- Irina Baeva y Gabriel Soto se encuentran muy contentos por haber ganado la demanda contra Laura Bozzo y además aprovecharon el tiempo que estuvieron fuera de la pantalla chica para alistar algunos detalles de lo que será su enlace nupcial.

Debido a que no pudieron casarse este año por temas relacionados con la pandemia de coronavirus, los actores confirmaron en entrevista con Televisa Espectáculos que será el próximo año cuando unan sus vidas en matrimonio.

Al escuchar la pregunta sobre si existen muchas diferencias entre las bodas rusas y las mexicanas, la artista de 29 años explicó:

"La verdad te soy sincera, en mi vida he ido solamente a tres bodas, la de mi hermana, una en Cancún, que fue la última, y otra de mi amiga y compañera Michelle Renaud, entonces la verdad es que creo que puede ser que haya tradiciones o cosas diferentes, finalmente es como tú decidas, creo que lo más importante tanto en Rusia como en México como en cualquier otra parte del mundo es que, y para mí, para nosotros, espero, que finalmente es un ritual, es una ceremonia muy bonita para celebrar el amor".

Por último, la prometida de Soto descartó usar varios vestidos para tan importante día en su vida.

Yo soy de pensar que, si ya eliges ese vestido, 'el vestido', yo creo que hay que disfrutarlo, definitivamente puede haber una segunda opción por si el vestido está muy grande, entonces estar cómoda al momento de bailar, pero para mí yo creo que ese sería mi límite, no creo que me iría por 5, 6 u 8 vestidos porque siento que si no te la pasas cambiándote toda la boda cuando lo que quiero es disfrutar con mi pareja y con mi familia y mis amigos y pasarla bien", remató.