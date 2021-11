Chapoy la vetó: Sin trabajo en Televisa y TV Azteca, conductora suplica ayuda a Galilea Montijo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La conductora peruana Laura Bozzo, quien lleva casi 4 meses desaparecida del ojo público luego de sus problemas con el SAT en México, manda fuerte mensaje a la presentadora del programa Hoy Galilea Montijo.

Bozzo, quien renunció a su exclusividad en Televisa en el 2019 y antes de ser buscada por autoridades hacía el talk show Laura Sin Censura, reapareció hace unos meses en redes sociales para comunicar que está en la ruina, que lo perdió todo y suplicó ayuda.

La presentadora mencionó que estaba "dopada" por su depresión. Como se recordará, una supuesta fuente cercana a Laura contó a TVNotas que ella estaba hundida en depresión y que prefería morir a seguir con su ansiedad y ataques de pánico.

Completamente (temen que algo le pase). Sé que se la pasa llorando, que no come, no duerme, toma pastillas para la ansiedad, y lo peor... ¡ha dicho que ya no tiene ganas de vivir!".

Hace unos días, a pesar de que la Interpol emitió una ficha roja en 195 países para dar con su paradero, trascendió que se había suspendido la orden de aprehensión en su contra, lo que significa que podrá seguir su proceso en libertad.

Sin embargo, la peruana aún tendría que liquidar la garantía impuesta y la reparación de los daños ante la Secretaría de Hacienda así como enfrentar su proceso legal.

Debido a esto, Laura Bozzo volvió a redes y mandó varios mensajes a la presentadora Galilea Montijo, con quien limó asperezas antes de este escándalo y hasta se volvieron amigas.

En una publicación de la tapatía, Laura Bozzo no perdió la oportunidad de mandarle un mensaje, asegurando que pronto volverán a estar juntas, lo que hace suponer que regresará a la televisión en los próximos meses.

"Preciosa. Pronto nos vemos. Las extraño", escribió la famosa presentadora de televisión en una fotografía de Galilea Montijo, por lo que podría estarle pidiendo ayuda para volver a la televisión, pues antes de su conflicto legal había estado en el matutino Hoy.

¿Laura Bozzo vuelve a la TV?

Según informes, la 'Señorita Laura' sí podría regresar a la pantalla chica, aunque no sería de forma inmediata, de acuerdo con el periodista de espectáculos Marco Antonio Silva.

Silva mencionó en un video publicado en YouTube que Bozzo podría regresar a trabajar de forma regular entre los meses de abril o mayo del año próximo y no sería en Televisa ni en TV Azteca, debido a la mala imagen que tiene la conductora actualmente, sino a un canal de televisión restringido.

Como se recordará, Bozzo decidió abandonar TV Azteca, pues según dijo, tenía de enemiga a Pati Chapoy, de quien recibió malos tratos debido a la competencia que significaban los altos ratings que ella trajo al canal, por lo que cuando Televisa le ofreció integrarse, aceptó sin pensar.

Problemas legales

El pasado 11 de agosto, a la peruana de 69 años se le dictó prisión preventiva ya que presuntamente vendió indebidamente un inmueble que estaba embargado por el SAT, el cual garantizaba el pago de un adeudo de 13 millones 789 mil pesos.

Abogados de Bozzo incluso solicitaron amparo para evitar ser encarcelada, alegando que tenía enfisema pulmonar y estaba en riesgo de morir si pisaba la cárcel por su edad, sin embargo, fue rechazado.

El pasado 31 de agosto, un juez federal le dio luz verde a la Fiscalía General de la República (FGR) para que pudiera detenerla y llevarla al penal de Santiaguito en el Estado de México luego de que no se presentara en la audiencia, no entregara su pasaporte y supuestamente no pagara los 300 mil pesos de garantía.

Tras emitirse ficha roja, esta orden de aprehensión finalmente fue suspendida.

