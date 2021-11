Golpe a Legarreta: Tras veto de TV Azteca, amante de Erik Rubín llega a Televisa y se une a 'Hoy'

Ciudad de México.- Una famosa actriz y cantante mexicana, quien tuvo un tórrido romance con el esposo de la conductora Andrea Legarreta, Erik Rubín, está de vuelta en Televisa y se une al programa Hoy, en donde seguro se desatará la tensión.

Se trata de Paulina Rubio, quien vuelve a México para compartir su regreso a la música, por lo que está haciendo una gira de medios. Tras haber estado en TV Azteca y dar entrevistas a Venga la Alegría y Ventaneando, ahora regresa al Canal de Las Estrellas.

Y esque 'La Chica Dorada' empezó su carrera en telenovelas de Televisa como actriz, aunque en 2013 fue vetada del Ajusco por estar en el reality La Voz, que en ese entonces se transmitía por la televisora de San Ángel.

Como se recordará, Paulina tuvo un amorío con el esposo de la conductora titular del matutino Hoy, donde este martes estará en vivo en el foro. ¿Será que las cosas se pondrán tensas?

Paulina al parecer retomará la gira que tenía planeada con su más grande rival, la irreverente Alejandra Guzmán, quien también tuvo sus queberes con Erik Rubín, padre de las hijas de Legarreta y con quien lleva 21 años casado.

Hace apenas unos meses, la madre de Frida Sofía confesó en entrevista con Yordi Rosado que Rubín no solo le fue infiel, sino que lo hizo con Paulina Rubio, con quien formaron uno de los triángulos amorosos más polémicos de todos los tiempos.

Durante la entrevista, confesó cómo fue que se conocieron e iniciaron un breve romance y el momento en el que ella descubrió que le era infiel con la exTimbiriche.

Empecé a salir con Erik porque me gustó en unos Premios TVyNovelas (...) Salí con él como dos meses hasta que me enteré que salía con Paulina otra vez", reveló Alejandra.

Guzmán, al enterarse que se estaba viendo con Paulina de nuevo, lo terminó y le contó a su productor musical, quien resultó ser el mismo de 'La Chica Dorada'. Ahí fue que surgió la supuesta rivalidad entre ambas cantantes y dio pie a dos controversiales canciones.

Ahí le conté al productor, me hizo la de 'Hey Güera', a ella le puso 'Ese hombre no se toca', 'Ese hombre es mío' o algo así. Era el mismo productor (de las dos), fíjate qué copiona... donde yo iba, ella venía no sé por qué siempre lo hacía. Pero bueno, yo llegué primero", declaró 'La Guzmán'.