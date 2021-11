Sola y enferma: Tras renunciar a 'Hoy', Galilea Montijo confirma que su esposo la abandonó

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tras 14 años en el programa Hoy y rumores de divorcio, Galilea Montijo habló de cómo está de salud luego de ausentarse del matutino de Televisa y confirma por qué su esposo la abandonó.

A su llegada a un evento en la CDMX, Gali fue abordada por reporteros, quienes le preguntaron cómo seguía de salud luego de desatar sospechas de que se iba de México y de que revelara que padece hipertensión de por vida y problemas del corazón derivado de las secuelas del Covid-19.

Todo bien, gracias a Dios, todo controlado. Ahorita me escuchan un poquito mormada porque me acabo de vacunar contra la influenza y sí me pegó un poquito pero todo bien. Solo es un pequeño catarrito, nada más, pero lo de la hipertensión ya está controlado".

En medio de rumores de problemas maritales y hasta un divorcio, la conductora compartió que su esposo Fernando Reina la abandonó pero solo por esa noche, pues se quedó en casa con su hijo Mateo, quien ya está acostumbrado a que ella salga.

No le gusta andar conmigo, a mí me hubiera encantado, las pocas veces que lo han visto es porque yo lo jalo pero no le gusta acompañarme a alfombras ni a eventos porque aparte me dice: 'te voy a dejar solita que disfrutes, yo me quedo con el niño' y eso se lo agradezco mucho".

La tapatía comentó que desde que empezó con problemas de salud y dejó el ejercicio, ya pudo retomarlo: "Hago más ejercicio porque lejos de verte bien, que es parte de alimentación y ejercicio, lo he pensado desde que soy mamá... en cuidarme y durarle más a nuestros hijos pero no paré, me ayuda mucho hacer ejercicio".

Finalmente, al hacer balance de este 2021, la conductora sorprendió diciendo que para ella fue un pésimo año.

Ay ya... este año que se termine en todos los sentidos. En pérdidas, en lo económico, en el trabajo... ha sido un año muy difícil en todos los sentidos pero gracias a Dios aquí estamos... la salud es lo que importa y te da como jaloncitos".

Como se recordará, la semana pasada el periodista de espectáculos Álex Kaffie aseguró en su columna 'Sin Lisonja' que la tapatía ya no quiere formar parte del elenco del matutino más visto de la televisión abierta en México por una fuerte razón.

Argumentando que por prescripción médica debe guardar reposo absoluto, Galilea Montijo le ha solicitado a Televisa una licencia laboral para ausentarse de 'Hoy' por un tiempo".

Por esta razón, Kaffie mencionó que Galilea fue indicada por su cardiólogo que frenara su carga de trabajo, por lo que tomaría vacaciones de tiempo indefinido, aunque se desconoce hasta ahora si altos mandos se lo concederán.

