Se hundió en drogas: Tras dejar TV Azteca por Televisa, Yahir confirma desgarradora noticia en 'Hoy'

Ciudad de México.- Yahir, quien saltó a la fama gracias al concurso La Academia de TV Azteca, habló en exclusiva con las cámaras del programa Hoy y confirmó una desgarradora noticia: Su hijo Tristán volvió a hundirse en drogas.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Hace poco más de una semana el joven se entrevistó con la revista TVNotas y aquí le suplicó a su famoso padre, quien recientemente actuó en el melodrama La Desalmada de Televisa, que lo aceptara y apoyara tal cual es.

No nos hablamos desde julio o agosto pasado, él pensó que ya nunca me iba a drogar y no fue así; pero esas son las expectativas de mis papás y de la put... sociedad, no mías", expresó.

Tristán confesó abiertamente ser bisexual, además admitió que actualmente sigue hundido en vicios y que pronto haría su debut en el cine para adultos.

Hace unas horas el originario de Sonora fue abordado por un reportero del matutino de Las Estrellas en el Aeropuerto de la Ciudad de México y de inmediato se le cuestionó sobre las fuertes declaraciones que hizo su primogénito.

El exgalán de novelas de TV Azteca aseguró que él apoya las preferencias sexuales de su hijo, sin embargo, no se doblará y aceptará que el joven siga llevando un estilo de vida de excesos y hasta le recomendó buscarse un trabajo.

Que sea bisexual, la verdad, a mí no me molesta en lo absoluto, lo que sí es la cuestión en cómo se expone, que no tiene filtros, que se deja ir con todo y me pide a mí que yo sea su cómplice en la cuestión de la adicción, yo no puedo apoyarlo en eso".