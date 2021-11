Carmen Salinas: Filtran a actrices que la reemplazarían en novela; productor de Televisa da la cara

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tras la hospitalización de la primera actriz Carmen Salinas, quien actualmente aparece en la telenovela de Televisa Mi Fortuna es Amarte, el productor Nicandro Díaz rompe el silencio y destapan a las dos actrices que la reemplazarían.

Este miércoles por la noche, 'Carmelita' tuvo que ser hospitalizada de urgencia y llevada a terapia intensiva luego de sufrir un derrame cerebral que la dejó en coma y muy grave. Actualmente lucha por su vida y tiene al mundo del espectáculo en vilo.

La actriz es parte del elenco del melodrama Mi Fortuna es Amarte, apenas estrenado este lunes 8 de noviembre por Las Estrellas bajo la producción de Nicandro Díaz con David Zepeda y Susana González como protagonistas.

En la trama, Carmen interpreta a 'Doña Margarita Domínguez', abuela del personaje de Zepeda. A su salida de Televisa, el productor Nicandro Díaz fue abordado por reporteros y habló al respecto, confirmando que lo que le sucedió fue muy inesperado.

La vi el lunes, ayer no la vi. Nos juntamos a ver el capítulo y estaba perfecta como siempre pero este tipo de cosas son así, se presentan de repente".

Díaz confirmó que sí estaban avanzadas las grabaciones y tenían cubierto "poco más de la mitad de diciembre" pero afirmó que esperarán para ver señales de su evolución ya que está en comunicación con su sobrino Gustavo.

Aparentemente (no podrá volver pronto) pero por respeto a ella no he querido aún pensar en otra opción. Voy a estirar la liga lo que esté en mí para que ella conserve su espacio", dijo.

Sobre cómo están compañeros de la novela, el productor compartió que tienen un chat y todos en el elenco están "preocupados y orando por ella", asegurando que han manifestado su tristeza pero que es momento de esperar.

Ella es una figura emblemática. Tengo la fortuna de gozar de su amistad incluso antes de entrar a Televisa porque ella es de Torreón y la conozco desde que era yo estudiante y goza de todos mis afectos. Es un momento difícil", concluyó.

Destapan a actrices que la reemplazarían

Pese a que el productor no dio ningún nombre y aseguró a la prensa que aún no quiere contemplar a ninguna primera actriz para reemplazarla, sí admitió que aunque su salud mejore, no podría ser posible que se reincorpore pronto a grabaciones.

Por esta razón, TVNotas mencionó que alguien de la producción, quien presuntamente quiso mantener su anonimato, les dijo que Nicandro ya le pidió a los encargados de talento buscar el reemplazo de Carmelita y estos enseguida contactaron a dos: Silvia Pinal y Ana Martin.

Las dos destacadas actrices ya están en comunicación con la producción de Nicandro y a la disposición de la empresa para seguir grabando las escenas que desafortunadamente Carmen Salinas no podrá realizar por su delicado estado de salud", reportó la revista.

Según informaron, ambas estarían "en la mejor disposición de continuar con las grabaciones lo antes posible" pero actualmente están analizando su disponibilidad, por lo que pronto se podrá saber quién se unirá al melodrama.

