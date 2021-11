Desfigurada y divorciada: Tras romance con dueño de Televisa, actriz vuelve tras 15 años vetada

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La primera actriz y cantante Lucía Méndez hizo tremendas revelaciones a la prensa y rompió el silencio sobre su presunto alcoholismo, además de que se confirmó su regreso a Televisa luego de un largo veto para la celebración de los 70 años de Las Estrellas.

La primera actriz se reunió con la prensa para hablar de sus próximos proyectos, entre los que destaca su serie biográfica; sin embargo, sorprendió al confesar que ha iniciado una relación sentimental con un hombre 15 años más joven que ella.

Mi bioserie sí, ahora sí ya tengo la propuesta, ya la tengo muy formal... ¡Ay, pero no sé comadre!... porque te odian, porque sales ahí mal con medio mundo si platicas la anécdota. Tampoco soy la Madre Teresa de Calcuta, nunca lo he sido, pero tampoco tengo una vida tan tormentosa, o sea, así como Lupita D'Alessio se atrevió a contar o, así como el propio Luis Miguel, ahora lo vemos en las escenas siempre con la copa en la mano", dijo.

Como se recordará, Méndez fue vetada de Televisa en los 90's durante más de 15 años por irse a Telemundo a grabar Marielena y triunfar en telenovelas de TV Azteca.

Marielena fue retransmitida en 1994 en TV Azteca, la naciente empresa que era la competencia directa de la televisora de San Ángel. Este "conflicto de intereses" llevó al dueño Emilio Azcárraga Milmo a imponer el veto a su máxima estrella de telenovelas.

Ahora, a sus 66 años luce muy diferente, pues se sometió a varios 'arreglitos' y cirugías en el rostro para rejuvenecer su imagen, sin embargo, el cambio ha sido radical y se ha ganado muchas críticas, pues aseguran que luce irreconocible y hasta "desfigurada".

Sin embargo, en la biografía de 'El Tigre', publicada en el año 2000, se asegura que el veto de Lucía fue un "ajuste de cuentas" a la manera de ser de la actriz, pues se menciona que era "déspota y muy diva", además de que presuntamente habría enemistado a productores, actrices y cantantes con Azcárraga.

Incluso, la propia Lucía aceptó que fue novia del fallecido dueño de Televisa, empresa en la que su hijo se quedó a cargo, sin embargo, el año pasado evitó el tema y prefirió salirse por la tangente.

No fuimos amantes, fuimos grandes amigos. Había una atracción muy fuerte, aunque yo cuando lo conocí tenía 18 años y él tenía 45. Era guapísimo y un hombre con un 'charm' y un poder en su manera de ser muy especial. Siempre dijeron que éramos amantes. Fuimos novios porque no era casado, no fuimos amantes", dijo Lucía en una entrevista de hace años.

La intérprete, quien hace unos meses estuvo en el programa Hoy para hablar de su carrera musical, se pronunció sobre la tercera temporada de Luis Miguel, la serie.

Sí me gustó, pero ahora te soy bien sincera, me entristeció un poco (...) no quiero hablar de eso, nada más les das hebra y sacan... ¡híjole! (...) Por eso te estoy diciendo que en mi bioserie no soy santa, ni tampoco soy diabla, he tenido errores en mi vida, he tenido cosas que hice bien, cosas que hice mal, pero de alguna forma creo que también hay personajes en mi vida que pasaron por ella y estoy pensándolo porque no es tan fácil hacer tu vida (en una serie). Yo si quiero contar la verdad, yo sí quiero… mi personalidad ¿cómo es?... es neta", manifestó.

Sin embargo, al hablar de su vida amorosa y admitiendo que en su época tuvo muchos galanes y hasta se divorció en dos ocasiones, la artista reveló que está estrenando novio.

Bien, tranquila, feliz, estoy saliendo con alguien, me riega la plantita… ¿por qué no?, todavía estoy en edad de merecer ¿o no?, si es más joven que yo, como unos 15 años más joven que yo", detalló.

Por último, 'La Méndez' no dudó en defenderse de los señalamientos sobre su presunto alcoholismo, subrayando que lo que opinen de ella la tiene sin cuidado.

¡Ay!, pues a mí me vale mad..., que me digan alcohólica, que me digan de todo, la verdad estoy más allá del bien y del mal, y yo no soy alcohólica, cuando me han visto así que digan '¡ay, Lucía se toma las copas!', no, pero ese día sí me tomé mis tequilas".

En entrevista con Televisa Espectáculos, la famosa diva aseguró que el 2022 estará lleno de trabajo, comentando que tiene proyectos en Chile, Argentina y España. En este último se trataría de una película, además de que seguirá con la gira de 'Divas'.

La protagonista de El extraño retorno de Diana Salazar confirmó su participación en el especial '70 años brillando juntos', el cual se transmitirá este sábado 13 de noviembre a las 21:00 horas de la noche por Las Estrellas, en donde recordará sus telenovelas.

Unía a la familia y la sigue uniendo porque hoy por hoy Televisa ha demostrado que es el número uno en telenovelas y eso une a la familia enormemente", dijo.

