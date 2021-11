Tras traicionar a TV Azteca, Chapoy quita veto a actriz de Televisa; huyó por amenazas del narco

Ciudad de México.- Una actriz de Televisa y exconductora del programa Hoy, quien presuntamente había sido vetada de TV Azteca, apareció en Ventaneando para dar una fuerte exclusiva al programa de Pati Chapoy.

Como se recordará, hace más de una década que la actriz Laura Flores decidió abandonar México a Estados Unidos presuntamente tras temer por su familia luego de supuestas amenazas del narco.

Flores, quien también fue conductora del programa Hoy, dejó la televisora de San Ángel por Telemundo, razón por la cual presuntamente fue vetada, sin embargo, en 2020 regresó a la televisora para participar en la telenovela Fuego Ardiente.

Posteriormente, se integró a MasterChef Celebrity en TV Azteca, de donde asegura hizo lo posible para salir ya que debía volver a Telemundo para participar en Así se baila. Según reportó Álex Kaffie hace unos días, Flores habría sido vetada por hacer esto.

Sin embargo, al parecer esto es mentira pues la actriz y cantante dio fuerte exclusiva a Ventaneando, para quienes confirmó que una de las razones por las que dejó México sí fue por amenazas del narco.

Flores confirmó que en su momento, un grupo delictivo le pidió a ella y a su socio, con quien tenía una estética canina, un pago de derecho de piso.

La actriz, quien ahora lanzó el tema Verte otra vez con Andy Zuno, aseguró que tiene una gira pendiente con las Grandiosas, pero nada concreto por sus múltiples ocpaciones.

He tenido acercamientos pero nada concreto. Me han llegado ideas de poder hacer algo, en algún momento hablamos de Las Grandiosas pero no se ha concretado por alguna razón".

Tras padecer Covid-19 en agosto pasado y parar las grabaciones del reality de cocina, mencionó qué secuelas le quedaron.

Antes y después la vida te cambia. afortunadamente los síntomas no fueron tan graves, no fui al hospital. Lo que sí no me ha regresado es el olfato".