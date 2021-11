¿Boda secreta? Irina Baeva se luce vestida de novia y Gabriel Soto 'humilla' a Geraldine Bazán

Ciudad de México.- La actriz de Televisa Irina Baeva sorprendió a todo sus seguidores al aparecer vestida de novia a meses de haber anunciado su compromiso matrimonial con el galán de telenovelas Gabriel Soto.

A través de Instagram, la rusa compartió muy emocionada la portada de una importante revista de novias donde luce un espectacular vestido blanco de encaje que iba a juego con un ramo de flores, además de usar discreto maquillaje y aretes largos.

BRIDE TO BE, Gracias @hola_mx por acompañarme una vez más, ahora en esta etapa de mi vida! No podría estar más feliz con el resultado del trabajo de un gran equipo. Próximamente #WeddingDay!", escribió.