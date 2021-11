Devastado: Tras cirugía y quedar sin dinero, actor de Televisa da dura noticia de Carmen Salinas

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El actor y comediante de Televisa Luis de Alba, 'El Pirruris', reaparece devastado tras haber sufrido una caída que lo dejó usando silla de ruedas y una andadera en lo que vuelve a caminar de nuevo.

El histrión, quien estuvo en La Carabina de Ambrosio, La Hora Pico, La Escuelita VIP y El mundo de Luis de Alba y hasta en shows de TV Azteca, sufrió una caída que lo dejó en silla de ruedas y utilizando una andadera para poder moverse, además de que la hospitalización le generó una enorme deuda.

Luego de que declarara que "no tenía dinero", la familia del actor incluso suplicó ayuda al público para que los que pudieran donar lo hicieran para así cubrir la deuda en el nosocomio. Debido a todo lo que ha pasado, le intentaron ocultar una sensible noticia.

Sus familiares decidieron no decirle del el grave estado de salud de Carmen Salinas, quien está en coma y muy grave tras sufrir un derrame cerebral, sin embargo, el histrión se terminó enterando y está devastado.

Además, externó su descontento con Lyn May luego de que la vedette decidiera hacerse presente en el hospital donde se encuentra luchando por su vida la primera actriz Carmen Salinas.

En entrevista para el programa Sale el Sol, el artista no pudo contener su molestia al enterarse que Lyn fue entrevistada por la prensa en ese lugar.

Están yendo gente del medio que van a hacerse publicidad, ¿a qué van?, saben que no la pueden ver, entonces llegan allá, saben que hay todos los medios ahí y… pues a que los vean los medios, y que muy amigos y que sufren mucho… ¡por favor!", declaró.

Y al escuchar la pregunta directa sobre si su mensaje era contra la actriz de cine mexicana de ascendencia china, Luis respondió:

¿Tú crees que no sabía eso?, que se iba a armar el alboroto, que no iba a poder verla, que está en coma e ir a ¿qué?".

Previo a estas declaraciones, el actor confesó su tristeza por las noticias que tiene sobre la salud de Carmen Salinas:

Cuando yo hable con su hermano me dijo 'la verdad es que está muy difícil', pero yo si tengo fe, en que como la oración mía y de muchísima gente que la queremos y que nos hizo felices, yo creo que la oración es más fuerte y Dios es más fuerte que todo, así que todavía tengo fe en que se componga y vuelva, yo quiero 3 minutos para decirle lo que siento, nada más, pero Dios no se equivoca, es tiempo de Dios, y nosotros lo respetamos".

Confesó que Carmelita incluso lo apoyó enviándole dinero cuando sufrió una aparatosa caída que provocó que lo hospitalizaran de urgencia y lo operaran, pues él no contaba con los recursos suficientes para los gastos médicos.

"Cuando salí del quirófano, me dijo mi mujer 'habló Carmen Salinas y te mandó dinero, 50 mil pesos', y yo 'pero no, le hubieras dicho que gracias, pero que no era necesario', me contestó 'yo no sé, fue la primera que mandó dinero', y casi diario hablaba para ver cómo iba yo, de ese tamaño era Carmen (sic)", dijo al respecto.

