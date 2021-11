Televisa: Confirman que Carmen Salinas no despertará del coma; revelan su última voluntad

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El ahijado de Carmen Salinas, Jorge Nieto, dio una devastadora noticia sobre la salud de la actriz de Televisa, quien sufrió un derrame cerebral la noche del miércoles y permanece en estado de coma.

En entrevista con la periodista Azucena Uresti para Grupo Fórmula, Nieto informó que después de 24 horas y la revisión de tres neurólogos, el derrame cerebral le causó "daños irreversibles" a Carmelita, por lo que tuvo que confirmar lo siguiente: la actriz de 82 años ya no va a despertar.

Lamentablemente, lo que es la función del organismo del cuerpo, del despertar, es la más afectada hasta el momento (...) Ya no va a despertar", dijo.

Mencionó que lo que le sucedió no se puede operar: "Nos han dicho los especialistas que ya no va a despertar. Es inoperable, dónde fue la afectación no se puede operar".

Añadió que de igual forma, tienen fe y "estamos esperando un milagro", pues el cuerpo tiene maneras extrañas de reaccionar cuando uno menos se lo espere.

Sobre alguna mejoría, fue claro al asegurar que había mucha incertidumbre al respecto, pero que ella estaba respirando por sí sola.

Es impredecible decir una fecha en la que se podría notar una mejoría. Sus órganos están funcionando de manera normal, ella está respirando. Que respire por su cuenta hace que sea raro el tema del derrame (...) La hipertensión provocó el derrame".

Al ser cuestionado sobre su última voluntad, aseguró que ella nunca habló de la muerte, pero que siempre ha querido descansar al lado de su hijo Pedro Plascencia en el Panteón Español.

Finalmente, comentó que Carmen continúa bajo vigilancia médica: "La sonda que se le colocó estaba llena lo que indica que sus órganos están en perfectas condiciones".

