Tras pleito en 'Hoy' y 9 años en Televisa, polémica conductora deja el programa y se une ¿a 'VLA'?

Ciudad de México.- Una polémica conductora de Hoy, quien hace poco tuvo un tremendo pleito con una de sus compañeras y ha trabajado por 9 años en Televisa, fue destrozada por los televidentes tras aparecer en otro famoso programa ¿de TV Azteca?.

Se trata de la controversial presentadora y grafóloga María Fernanda Centeno, quien no dejó el matutino de San Ángel para irse a la competencia Venga la Alegría y en realidad en la emisión que apareció como invitada fue el programa Netas Divinas de Unicable.

Maryfer es uno de los personajes más polémicos de Televisa. En 2020 renunció a Hoy luego de un supuesto pleito con la fallecida productora Magda Rodríguez y se unió a Sale el Sol pero duró unos cuantos meses. Este 2021 regresó al matutino con la sección 'La lupa'.

Fue invitada a participar en el casting de Las Estrellas Bailan en Hoy donde se convirtió en todo un escándalo cuando declaró que le había pedido "permiso" a su pareja para bailar con otro hombre. Esto desató una serie de críticas no solo de los televidentes, sino también de compañeros como Shanik Berman, quien la atacó duramente y la llamó "sumisa y retrógrada".

Finalmente la grafóloga terminó renunciando al famoso reality luego del pleito con Shanik y tras admitir que no tenía muchas aptitudes para bailar.

Durante el reciente capítulo de Netas Divinas, Centeno acompañó a las conductoras Paola Rojas, Daniela Magún, Consuelo Duval y Natalia Téllez en el foro y les dijo cuál era su personalidad según su tipo de firma.

La aparición de la grafóloga en el proyecto de Unicable dejó un mal sabor de boca a los televidentes y a través de las redes sociales no han parado de hacer fuertes críticas y comentarios negativos en su contra.

No me agrada esa invitada, me parece que actúa como una charlatana y neurótica".