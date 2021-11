Tras dejar TV Azteca y 14 años en Televisa, villano de telenovelas confirma su 'retiro'

Ciudad de México.- Un conocido actor y villano de telenovelas, quien inició su carrera en TV Azteca y ha trabajado durante 14 años en Televisa, dejó en shock al confirmar que ya planea su retiro.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Se trata del afamado intérprete mexicano Salvador Zerboni, quien debutó en la televisora del Ajusco con la telenovela Machos en 2005 y posteriormente en 2007 llegó a San Ángel para participar en la serie RBD: la familia.

En 2009 participó en la serie El Pantera, interpretando a uno de los villanos principales. Además también es conocido por haber dado vida al personaje antagonista 'Gabino Mendoza' en el melodrama Abismo de pasión por el cual fue nominado al Premio TVyNovelas a Mejor Villano.

Hace unos días Zerboni acudió como invitado al programa Faisy Nights de Unicable y confesó que ya está cansado de ser el villano por excelencia de los melodramas.

Ser antagónico tantos años de mi vida ha sido felicidad, me han consagrado como villanos, me dan premios, todo pero acabo de hacer una comedia en televisión y ya no quiero ser villano", explicó.