Adiós 'Hoy': Tras 18 años en Televisa y pleito con Laura G, polémico conductor se une a 'VLA'

Ciudad de México.- Un polémico conductor, quien estuvo durante años en Televisa y terminó peleado con la empresa, vuelve a Venga la Alegría luego de haber sido 'enemigo' de Laura G.

Se trata del actor, conductor y locutor Horacio Villalobos, quien debutó en televisión en 1992 con programas en el canal de noticias ECO de Televisa y en Telehit como Válvula de Escape y Desde Gayola. Incluso, también estuvo durante los primeros años del programa Hoy.

En 2010 llegó a las filas de TV Azteca como conductor de Farándula 40, luego fue juez en La Academia en el 2018 y en 2020 se integró como conductor al matutino Venga la Alegría luego de haber tenido roces con Laura G.

Como se recordará, ambos tuvieron una enemistad porque según dijo la conductora regiomontana, Villalobos habló mal de ella durante mucho tiempo. Sin embargo, aseguró que al entrar a Venga la Alegría él fue directo con ella y ahora se llevan bien.

Horacio Villalobos era una persona que durante mucho tiempo habló cosas malas mías, de todo mundo, pero es parte de... Cuando lo conoces, es parte de su personalidad, su forma de ser, es ácido para hablar, y entonces cuando entra a Venga la alegría me encantó que lo primero que hizo fue sentarse conmigo y me dijo, 'hablé pésimo de ti, me encanta la oportunidad de conocerte como compañera y vamos a echarle para adelante’ y de ahí nos llevamos increíble", dijo Laura G hace unos meses.

El artista de 51 años, quien es abiertamente gay y alza la voz sobre los derechos LGBT+ al fin volvió al matutino este lunes luego de varios días de ausencia, además de que tampoco había podido integrarse al jurado del reality ¡Quiero Cantar! donde es juez.

Cabe mencionar que Horacio asegura que jamás volvería a la televisora de San Ángel, "ni en drogas" pues asegura que había malas condiciones laborales e incluso dijo que intentaron quitarle los derechos de sus personajes creados para el programa Desde Gayola.

Además, ventiló que presuntamente no ganaba ni un peso por producir el programa: "Muy ojete la verdad, muy Televisa, muy ojete. Cuando no me pagaban ni un peso. No había presupuesto, todos trabajábamos gratis", reveló entonces.

Actualmente, además del matutino, Horacio participa en la puesta en escena Los chicos de la banda y es locutor del podcast de Farándula 40, un refresh al programa de televisión que terminó sus emisiones tras años al aire.

Fuente: Infobae, Instagram @vengalaalegriatva y Staff