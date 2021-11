Shock en 'Hoy': Actriz de Televisa suplica que dejen morir a Carmen Salinas tras caer en coma

Ciudad de México.- Una primera actriz de Televisa desató polémica al revelar que Carmen Salinas, quien está hospitalizada desde la semana pasada tras sufrir una hemorragia cerebral y caer en coma, ya debería "descansar en paz".

Se trata de Azela Robinson, quien en entrevista para el programa Hoy se mostró muy consternada por la salud de la productora de Aventurera y actriz en decenas de telenovelas de la empresa de San Ángel.

La actriz recordó que Salinas fue su madrina de cine y manifestó que le guarda un gran cariño por esta razón, por lo que considera que ya "debe descansar en paz" junto a su hijo Pedro Plascencia, debido a que su estado es delicado.

De la misma manera, Robinson destacó que la razón de vida de doña Carmelita era estar presente y colaborando en el medio artístico y como el pronóstico médico solo espera un milagro, opinó que mejor debería pasar a mejor vida.

Ella no es feliz si no está trabajando, si no tiene comunicación con la prensa, a la prensa a la que tanto ha amado y tanto ha apapachado, entonces si ella no puede tener eso, es mejor que pase a otro plano y sea feliz allá, y haga reír a la gente allá y apapache a la gente allá y proteja a la gente allá como lo hizo aquí".