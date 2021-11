Tras pleito con Galilea Montijo y renunciar a 'Hoy', conductora se queja por rechazo de Televisa

Ciudad de México.- Una famosa conductora y actriz mexicana, quien formó parte del programa Hoy y supuestamente salió de pleito con Galilea Montijo, aprovechó sus redes sociales para quejarse por ser rechazada en Televisa.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Se trata de la conocida artista sinaloense Cynthia Urías, quien actualmente forma parte del elenco de Cuéntamelo YA! y ha trabajado en otros grandes proyectos como Hoy, Parodiando, Furia Musical y el programa especial a Jenni Rivera en La Voz... México tras su muerte.

La originaria de Los Mochis, Sinaloa, formó parte del matutino de Las Estrellas hace unos años y existe el rumor de que Galilea Montijo nunca la quiso en el elenco y que incluso la llegó a tratar mal. En varias ocasiones el periodista Álex Kaffie ha revelado que la mujer mejor pagada de Televisa le "hizo la vida imposible" a Urías y que "no la traga".

Mientras Andrea Legarreta hasta le llevó pastel y flores a Cynthia Urías con motivo de su cumpleaños, ¡Galilea Montijo ni un "felicidades" musitó! Ya era sabido que la conductora de Hoy no puede ver ni en pintura a su homóloga, pero tras no felicitarla se confirma que la alucina", dijo hace unos meses.

Aunque ninguna ha confirmado una enemistad y se les pudo ver conduciendo juntas los Premios TVyNovelas 2020, hace unas horas Cynthia sacó a flote que fue rechazada en un importante evento de Televisa.

Resulta que Kaffie informó en su columna de El Heraldo de México que la empresa de San Ángel y Univisión ofrecieron un cóctel durante la noche de ayer martes a sus artistas más aclamados, entre ellos Galilea, Andrea Legarreta, Gabriel Soto, Paul Stanley, y muchos más.

Urías aprovechó la publicación de Álex para manifestar que a ella no le había llegado la invitación y a modo de broma, indicó que es porque no sabe "hablar inglés"

Mmm no me invitaron (seguro porque no hablo inglés) no creas que por otra cosa jajajajajajjaa", señaló la esposa del beisbolista Jorge Cantú.