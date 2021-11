'Gomita' presume su figura tras reciente cirugía y deja en shock a Instagram: "Tiene mucho relleno"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una vez más la payasita y conductora Araceli Ordaz, quien es mejor conocida por su apodo de 'Gomita', logró generar una tremenda revolución en las redes sociales debido a que hace algunas horas presumió la nueva figura que tiene tras su más reciente cirugía.

Durante el pasado 2020 la polémica influencer mexicana declaró que ya dejaría de lado los 'arreglitos' estéticos pues estaba en reconciliación con su cuerpo, sin embargo, el pasado mes de septiembre presumió que se había hecho un autoregalo de cumpleaños muy especial.

'Gomita' viajó hasta el país Venezuela para someterse a una cirugía de manga gástrica con un reconocido médico y desde entonces ha bajado varios kilitos.

Ahora que ya se encuentra de regreso en México, la hermana de 'Lapizito' y 'Lapizín' mostró que ya llenó su casa de decoración navideña y hace algunas horas se dejó ver con un seductor 'outfit'.

Mediante su cuenta oficial de Instagram, la exconductora de Sabadazo en Televisa compartió un video en el que aparece bailando al ritmo de All I Want for Christmas Is You mientras estaba vestida con un atuendo rojo que se usa en las festividades decembrinas.

La publicación de 'Gomita' de inmediato se llenó con casi 70 mil Likes además de que sus fieles admiradores no han parado de escribirle elogios. Sin embargo, los haters de la payasita también se hicieron presentes y no han dejado de criticar su delgada silueta.

Bendiciones, estás hermosa".

Otra vez enseñando el trase... porque talento no hay".

Yo solo miro esa sonrisa y cinturita".

No sé quién de los dos tiene más relleno".

Si no mueve el cul... no figura".

Qué bonita te ves así delgada".

Fuente: Instagram @gomitaoficial123