Tras pedir 'limosna' y sin trabajo en Televisa, actriz llega a TV Azteca y da exclusiva a Chapoy

Ciudad de México.- Una polémica actriz y conductora, quien estuvo durante 31 años en Televisa y el año pasado fue captada pidiendo despensas ante la falta de trabajo, llega a TV Azteca con una importante exclusiva para Pati Chapoy.

Se trata de la colombiana Diana Golden, quien causó polémica en junio del 2020 al ser captada pidiendo ayuda en forma de despensa luego de quedarse sin dinero tras meses de desempleo.

La actriz de telenovelas como Amores Verdaderos y Hasta que el dinero nos separe, quien es exesposa del polémico actor Alfredo Adame, con quien mantiene una guerra de declaraciones, dio una importante exclusiva a Ventaneando.

Diana desmintió a su exesposo, y negó haber cobrado dinero por la demanda que le ganó por daño moral. Además, ventiló que no ha terminado de pagarle y advirtió que la deuda sigue creciendo.

No quiere pagar... ya se amparó, perdió el amparo, apeló, fue y dejó un cheque de 5 mil pesos que está en el juzgado, pero entonces al apelar no sé a qué otra instancia recurrió porque él es muy tramposo y está ahí detenido el cheque. Es el primer pago pero cada vez que él tarde le va a salir más caro. No porque yo le cobre más, eso es una decisión del juez. Eran como 18 y ya van como en 28 o 30", dijo.

Golden aseguró que irá hasta las últimas consecuencias y que ya están embargando al conductor, además de que aseguró que él "no puede superarla" pese a que se divorciaron hace años. Cabe mencionar que él mismo admitió que está en la ruina y "no tiene ni para comer".

Si no es capaz de mantener a sus propios hijos ¿qué se puede esperar de una persona así? Yo lo superé, me he casado tres veces, mi vida siguió. Pobrecito, ya que me supere", dijo.