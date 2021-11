Tras 10 años juntos y abandono de su esposo, Galilea Montijo ¿confirma su divorcio en 'Hoy'?

Ciudad de México.- Tras 10 años con su esposo y rumores de su renuncia al programa Hoy, Galilea Montijo desata especulaciones de divorcio en pleno programa en vivo.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Durante la sección Por el placer de vivir, el Dr. César Lozano habló en el matutino de Televisa de aquellas personas que no saben estar sin pareja, dando especial atención a Raúl 'El Negro' Araiza, quien ha tenido pareja tras pareja después de su divorcio en 2019.

"Hay gente que pasa de una relación a otra sin vivir el duelo... esto es fundamental", aconsejó Lozano, mientras que 'El Negro' comentaba que había "tiempos para pagar la consecuencia", lo que provocó las risas de las conductoras.

Posteriormente, agregó: "Uno paga el precio de los malos errores pero no siempre muchachos", contó Araiza, mientras que el experto argumentaba que eso de "clavo saca otro clavo" es mentira.

Más tarde, la tapatía desató aún más especulaciones sobre una presunta crisis marital luego de que pasaran un video de una joven que idealiza a su pareja y cree que su novio "es el mejor del mundo" y "sin él no puede vivir".

Al terminar, Gali empezó a cantar una canción de despedida, que hizo pensar se la dedicaría a su esposo.

Es una edad en la que crees que no vas a vivir sin la otra persona o que no vas a respirar. 'No soy el aire, no soy el aire... tú seguirás viviendo cuando yo me marche'", cantaba 'La Gali' al borde del llanto mientras se tiraba en las piernas del 'Negro'.