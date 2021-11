"Ha muerto": Conductor de Televisa anuncia al aire la partida de 'Chabelo' y deja en shock

Ciudad de México.- Un famoso conductor de Televisa deja en shock a todos en el foro al revelar al aire estremecedores detalles sobre la muerte del querido comediante Xavier López 'Chabelo'.

El conductor Yordi Rosado, en su programa De Noche, hablaba de las creencias y supersticiones que tiene la población mexicana, una de ellas siendo el creer que "cuando mueres vas a ver una luz en un túnel y caminarás hacia allá".

Fue entonces que Yordi reveló que Chabelo murió, no solo una vez, pero dos veces.

Posteriormente, sus invitados bromearon con que los memes que hacen sobre esto entonces están justificados, ya que cada vez que un famoso en Televisa pierde la vida, vuelven tendencia a Chabelo y su programa En Familia con Chabelo.

Yordi contó cómo fue la primera vez que el conductor fue declarado muerto y qué ocurrió: "Chabelo una vez tuvo una muerte clínica, cuando no había en México cosas americanas. Había unos cacahuates muy famosos y era como traértelos de fayuca, pero estaban cerrados al alto vacío. Él se comió uno que estaba en una lata abierta, se echó a perder y hay gente que tiene problemas especiales con cacahuates", dijo.

Además, mencionó cómo habría sido la segunda vez que fue declarado con muerte clínica.

Se comió el cacahuate, este lo mandó a la lona, llegó al hospital y se murió... y lo revivieron. Para revivirlo, le pusieron una inyección muy cañona que no te pueden volver a poner otra vez. Y no sé qué volvió a pasar en su vida que llegó al hospital... ya no le pudieron decir que se estaba muriendo y le pusieron la inyección y esta hizo que se muriera por segunda vez... o sea que dos veces ha tenido muerte clínica, solo que no es algo que cuente 'Chabelo'".