Sin dinero y en la calle: Exconductor de 'Hoy' lo pierde todo; su esposa le fue infiel con su jefe

Ciudad de México.- Un exconductor del programa Hoy, quien fue despedido de Televisa hace 14 años, revela que no tiene dinero, quedó en la calle y descubrió que su esposa presuntamente le fue infiel y planea arruinarlo junto a su supuesto amante, un hombre casado.

Se trata de Patricio Cabezut, quien estuvo casi 4 años en el matutino más visto de la televisión abierta en México (2003 al 2007), sin embargo, un día la productora Carmen Armendáriz lo corrió de la noche a la mañana. En 2018 volvió a pisar el foro por los 20 años del matutino.

Cabezut, quien en la empresa también participó en telenovelas como La fea más bella y Hasta que el dinero nos separe se fue en 2012 a Tu Casa TV , donde trabajó con Michelle Vieth y Raquel Bigorra, sin embargo, ocho años después salió del aire en plena pandemia.

El conductor incluso estuvo en Venga la Alegría de TV Azteca hace unos meses, pues tiene años alejado de Televisa.

Ahora, Cabezut reaparece con una terrible noticia: asegura que descubrió a la madre de sus hijas presuntamente siéndole infiel con su jefe, un hombre casado, y ahora ella supuestamente planea destruirlo.

En la edición de este martes de TVNotas, el presentador de 55 años dio una entrevista exclusiva a la revista, en la cual reveló que tuvo que irse a quedar con su hermana pues su aún esposa lo corrió de la casa.

Apenas hace unas semanas, presumía a la misma revista lo enamorado que estaba de su pareja y madre de sus hijas, la actriz Aurea Zapata, de 45 años, con quien tiene 10 años de casado, pero ahora todo cambió.

Según dijo el conductor, su esposa levantó una demanda contra él por violencia familiar y le entregaron una advertencia para "no hostigarla ni a ella ni a sus familiares", además de dejarlo en la calle.

¿Por qué? Todo surgió cuando Aurea, presuntamente luego de días de estar "distante y fría", hizo varias publicaciones en redes "en las que parecía que hablaba de otro hombre", por lo que Cabezut le pidió borrarlas.

El conductor contó que ella negó todo, pero tenía un mes en su nuevo trabajo y al encontrarse con su jefe, presuntamente se desapareció un largo tiempo, levantando sus sospechas.

Tomó el puesto de relaciones públicas del grupo del doctor Díaz Campuzano; ahí ella tenía un jefe y un día que se vio con él, Aurea me apagó el celular por tres horas y no supe nada de ella", dijo Cabezut.

Tras pedirle una explicación, el conductor sostuvo que se rehusó y ahí empezó el escándalo, pues hasta se involucró la Policía.

Dijo que su celular no servía, así que le respondí: 'Pues préstamelo para ver si prende', y no me lo quiso dar, me dijo que eso era intimidación, y ahí se soltó a decir que ya tenía más de 10 años soportándome, que ya no podía más; que si la seguía presionando, llamaría a la Policía (...) A la mañana siguiente le pedí su celular de buena manera para ver si encendía, pero su respuesta fue irracional: levantó a las niñas, las sacó del departamento y llamó a la Policía", sostuvo.

Tras días de confusión por lo que sucedió, el presentador mencionó que habló con su abogado y este le dijo que su esposa solicitó el divorcio: "Aurea le dijo que no podía estar conmigo, que se había cansado de luchar, que tenía años sufriendo a mi lado".

Le dije: 'Bueno, quisiera que pudiéramos arreglar todo en beneficio a las niñas', pero después supe que esa nunca fue su intención y que tenía todo planeado para separarse de mí y dejarme en la calle para irse con su amante".

De acuerdo con Cabezut, grabó una llamada entre su esposa y el jefe de esta al sospechar de una presunta infidelidad. "Se escucha claramente que tienen una relación amorosa y dicen más cosas superdolorosas", dijo sobre la llamada.

Aurea le dice a su amante que si no me separo de ella, me va a desprestigiar, que saldría a decir que soy un golpeador, que me pintaría peor que Alfredo Adame y que estaba dispuesta a destruir mi carrera con tal de que firmara el divorcio", sostuvo.

Tras asegurar que presuntamente tendría un plan para "manchar su imagen" y quedarse con todo, la enfrentó, pero su pareja le dijo que sus hijas se quedarían con ella, por lo que aseguró tiene miedo de perderlas.

Decidí salirme con lo poco que pude empacar e irme a casa de mi hermana, porque tenía miedo de darle pie para que pudieran llevarme preso (...) Tengo miedo de que me quite a mis hijas a base mentiras y aprovechándose de venderse como la víctima en esta historia".

Entre lágrimas, compartió que la falta de dinero fue un gran problema pues enfrentaban problemas económicos, ya que casi no ha tenido trabajo.

Como saben, tengo año y medio que salimos del aire de Tu casa TV y hace 4 semanas me despidieron del sorteo de la Lotería Nacional, después de nueve años. Solo me quedé con Hermes Music, un programa que hago de manera digital los jueves. Ahorita tengo una entrada de dinero muy cortita, muy ajustada", dijo.

Sobre su mayor temor, dijo: "Temo que me quite a mis hijas y por mí, porque amenazó con destruirme. También temo que me quite el departamento, imagínate cómo me siento ahora que tengo que dormir en el sofá en casa de mi hermana".

Finalmente, al ser cuestionado sobre qué quisiera decirle, dijo: "A ella le digo que lamento mucho que haya llegado hasta este extremo de acusarme de violencia familiar porque marcó a mis hijas de por vida. Que no entiendo su rabia en mi contra (llora)".

También le diría que me entristece que se le olvidó todo lo felices que fuimos. Pero nos vamos a tener que arreglar con un juez y a que determine todo", concluyó.

Cabe mencionar que la esposa del conductor aún no se ha pronunciado al respecto, por lo que habrá que esperar a que pueda hacer sus declaraciones sobre esta delicada situación.

