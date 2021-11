"Nos fue mal": Ingrid Coronado reacciona a las críticas negativas de 'Todos a Bailar'

Ciudad de México.- El pasado sábado, 20 de noviembre, Ingrid Coronado tuvo su regresó triunfal a la pantalla chica con el estreno de Todos a Bailar, programa de talentos que se transmite a través de TV Azteca, empresa a la que la conductora le ha dedicado gran parte de su carrera.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Espectáculos Ex de Ingrid Coronado no la quiere ver ni en pintura; la culpa por distanciamiento con su hijo

El estreno de la producción destacó por generar opiniones encontradas entre los telespectadores, quienes no tuvieron reparo en destrozar o halagar al show, conducido por Coronado, quien hasta el momento había guardado silencio sobre la lluvia de críticas que recibió el programa.

Este jueves, 25 de noviembre, se publicó una entrevista en TVyNovelas de Ingrid, en la cual revelaba su sentir al enterarse sobre todos los comentarios negativos que recibió Todos a Bailar.

Me llama la atención que en muchos lados dijeron que nos fue mal. Te aseguro que yo, personalmente, revisé los comentarios en redes sociales, es algo que no hago mucho pero ahora me interesaba saber qué pensaba la gente de mi trabajo. Encontré dos comentarios negativos. Lo juro, dos negativos. Y todos los demás eran positivos." Declaró la exesposa de Fernando del Solar.