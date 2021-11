Hijo de René Strickler se compromete a matrimonio y celebra una gran fiesta ¿sin su padre?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El amor brilla en la vida de Yannick Strickler, hijo del galán de telenovelas, René Strickler , quien se comprometió el pasado fin de semana con su novio. La celebración fue lujosa y muy privada, ya que sólo asistieron amigos y familiares muy cercanos.

Las fotografías de la fiesta de compromiso fueron publicadas a través de la cuenta de Instagram de Yannick, por medio de sus historias, donde se le puede presumir su hermoso anillo de compromiso de oro.

Fiesta de compromiso de Yannick Strickler

En las imágenes y videos no aparece René Strickler, por lo que se cree que no asistió a la fiesta; pese a ello parece que el evento fue todo un éxito porque el baile, la diversión y el amor no faltaron durante aquella noche.

Cabe señalar que aquella noche no se celebró únicamente el compromiso de los futuros esposos, sino que también hubo un tierno brindis para Manuel Alonso, prometido de Yannick, ya que, también era su cumpleaños.

Fuentes: TV Notas, Instagram