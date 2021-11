Mi horóscopo de hoy 4 de noviembre 2021: MHONI VIDENTE y las predicciones para mi signo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Entérate de cuál será la suerte de tu signo zodiacal este jueves 4 de noviembre 2021, según los horóscopos y las predicciones de la pitonisa más famosa del mundo de los espectáculos, Mhoni Vidente.

Este jueves 4 de noviembre, se perfecciona la Luna Nueva en Escorpio, momento ideal para soltar miedos y pensar en tus nuevos proyectos personales. En el horóscopo de hoy para tu signo, encontrarás las predicciones de Mhoni Vidente que te orientarán en estos momentos de cambio y manifestación.

Mhoni Vidente te comparte los horóscopos de este jueves 4 de noviembre.

Aries

En esta Luna Nueva podrá dejar atrás sus miedos al compromiso; sea paciente con usted mismo. Sus transacciones monetarias le reportan grandes beneficios de aquí en adelante. Jornada positiva en el terreno del trabajo. Sus ojos estarán muy sensibles a la luz.

Tauro

Está en un excelente momento afectivo para consolidar sus relaciones; atrévase a no tener miedo. Cuidado con los gastos imprevistos, reserve algo de efectivo para ellos. Su petición en la oficina ha sido tomada en cuenta. No se exponga al frío.

Géminis

Es necesario que recapacite sobre su situación sentimental y si en verdad está listo para una relación; anda mega agresivo. Abra los ojos y aproveche esta semana para invertir. La relación con sus compañeros será muy tranquila. Aunque se encuentre más fuerte que un roble, no se desgaste.

Cáncer

Esta Luna Nueva en Escorpio le traerá estabilidad en el amor y mucha abundancia; es momento de que se crea digno. Reserve algo de dinero para un posible viaje sorpresa que llegará. Sus opciones de trabajo se amplían. Si está mucho de pie, cuide sus rodillas.

Leo

Le conviene expresar cómo se siente con esas nuevas dinámicas en su relación. Si está pensando en pedir un aumento de salario, espere unos días. Día poco propicio para tomar decisiones en el trabajo. Dinamismo y energía rebosan en su vida; estará mejor que nunca en salud.

Virgo

Los astros le unen más que nunca a sus seres amados en este jueves. Quizá tenga problemas para cobrar una suma que ya le debían; tenga paciencia. Logre obtener la confianza de compañeros y superiores en el trabajo. Óptima salud, pero protéjase del viento.

Libra

El diálogo pondrá fin a los malentendidos en su hogar, pero debe ser cuidadoso al hablar. Esos últimos gastos le pueden dejar un poco en crisis; tenga calma y haga cuentas antes de gastar. Consigue ser una pieza importante en su trabajo. Cúrese de una vez esa gripa.

Escorpio

¡Fuera dolor! La Luna Nueva en su signo le dará fuerza y vitalidad para lograr lo que desee, empiece hoy con esa meta. Si tiene que hacer algún regalo, tenga en cuenta sus posibilidades. Su trabajo influirá en la buena marcha de la empresa. Menos cigarro.

Sagitario

Sabrá de esa persona a la que no consigue olvidar, pero cuidado porque no es para usted. Piense que no puede comprar todo lo que se desea ahora mismo. El trabajo le va a absorber más de lo que piensa. Un consumo mayor de frutas y verduras mejorarán su salud.

Capricornio

La pasión jugará un papel muy importante en esta época; no tenga miedo de amar. Hoy sus cuentas le dejan mejorar y crecer en sus finanzas. Se presentarán oportunidades muy buenas en el trabajo. Duerma un poco más, está trasnochando en exceso.

Acuario

Momento de paz y estabilidad emocional; todo gracias a la magia de la Luna Nueva en Escorpio. El dinero es importante, pero no lo es todo en esta vida. Ambiente de trabajo muy bello, contribuya a conservarlo. No abuse tanto de la comida con picante.

Piscis

Hay tensiones con su pareja, pero se irán poco a poco. Debe ahorrar parte de su dinero. Su trabajo es impecable y tendrá su recompensa, ya lo verá. Un golpe sin importancia le puede ocasionar malestares en su cuerpo, descanse.

