Shock en Televisa: Danilo Carrera confiesa en 'Hoy' que ya no está enamorado de Michelle Renaud

Ciudad de México.- Hace algunas horas el famoso actor de Televisa Danilo Carrera reapareció ante la prensa y respondió a los cuestionamientos sobre si seguía en una relación amorosa con la actriz Michelle Renaud.

Durante su paso por la alfombra azul de un importante evento, el protagonista del melodrama Contigo sí declaró que ya no está enamorado de la originaria de la Ciudad de México al confirmar su soltería.

Estoy soltero, no tengo nada más que decir de eso. Creo que mi vida últimamente la he mantenido privada, ya están enterados de la situación", dijo.

Cuando los reporteros le preguntaron si podría haber una segunda reconciliación con Michelle, el ecuatoriano de inmediato respondió: "Estoy feliz, contento… No sé, no te podría decir qué va a pasar en el futuro, pero no, hoy no (hay reconciliación)".

Además de enviarle todo su cariño y admiración, Danilo también respondió a la versión de que Renaud le habría puesto los cuernos con el actor Matías Novoa y negó tajantemente que su noviazgo haya acabado por una infidelidad.

Le deseo lo mejor, es una persona maravillosa e increíble, se merece lo mejor y le mando muchísimo amor… Nunca (hubo infidelidad), es más una dama, una mujer increíble y cuando estuvimos juntos dio todo por una relación muy bonita, había diferencias... No hubo infidelidad ni de su parte ni de mi parte, se los digo", resaltó.

Fuente: Programa Hoy