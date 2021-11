¿Es gay? Tras 12 años en Televisa, querido galán se confiesa en 'Hoy' y Legarreta ¿lo destroza?

Ciudad de México.- El famoso actor David Zepeda, quien ha trabajado para Televisa durante los últimos 12 años, brindó una entrevista exclusiva al programa Hoy para responder a ciertas dudas por las que se ha especulado que es gay.

Hace justo 1 año el galán de novelas como La Fuerza del Destino enfrentó uno de los escándalos más fuertes de su carrera pues diversas personalidades del espectáculo lo sacaron del clóset y afirmaron que tenía un romance con Daniel Urquiza 'El Rey de las Extensiones' y hasta dijeron que ya tenían planeado casarse pero el estilista se quitó la vida en medio de una profunda depresión.

Siempre se ha dicho que Zepeda tendría preferencias homosexuales porque prefiere no presentar a sus novias en público, sin embargo, durante la plática que tuvo con el matutino de Las Estrellas explicó porqué razón toma esta decisión.

El protagonista del nuevo melodrama Mi fortuna es amarte aseguró que para él siempre será fundamental mantener su vida privada en privado y por ello prefiere no mostrar a sus parejas en la farándula.

Lo más importante es el respeto al público y para eso hay que mantener tu vida personal alejada de los reflectores porque me gusta más que se hable más de mi trabajo que de mi vida personal, no todos aman los reflectores y eso lo cuido muchísimo", expresó el sonorense.

Al respecto de esta situación, la conductora Andrea Legarreta le mostró su total apoyo al igual que todo el elenco de Hoy, quienes no pararon de elogiarlo y resaltar el gran ser humano que es David.

Qué bueno papacito, tú nomás ventílate tú porque 'aaah'... cada quien expone lo que quiere de su vida, con quien ande no debe de importarnos, es un caballero, una de las personas más lindas y decentes de esta carrera", dijo la guapa mujer.

Asimismo, Zepeda confesó en su plática con el programa Hoy que alguna vez pensó en tirar la toalla en la actuación, sin embargo, con ayuda de la fallecida actriz Isabel Martínez 'La Tarabilla' logró encontrar nuevamente el camino.

Ella fue mi coach, fue a mi casa y fueron solo 2 horas y yo me confundía y no tenía nada de confianza, pero me cambió mi vida", contó el nacido en Nogales, Sonora.