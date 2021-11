Sofía Castro y su cabello corto y totalmente negro causan revuelo en las redes sociales

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Es bien sabido que con el cambio de clima se le da la bienvenida al otoño, a los días fríos y a una nueva temporada que trae consigo una corriente que inunda los guardarropa con las prendas favoritas que no se pueden dejar de ver en las calles.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Pero, el otoño no solo nos trae moda si no que, también nuevos tonos de pelo que encabezan las tendencias y que se deben de tomar en cuenta para un cambio de look exitoso y glamuroso, tal como lo hizo Sofía Castro.

Recientemente, a través de una historia en Instagram, lució su radical cambio de estilo al lucir un total look negro que llevó, incluso, a su cabello. Aunque este cambio es temporal porque se trata de una peluca y parece ser para uno de sus personajes.

La actriz le presumió a sus más de 1 millón de seguidores una melena que se perfila para ser uno de los colores y cortes más usados de la temporada.

El cambio de look momentáneo con el que la hija de Angélica Rivera cautivó a sus fans se trata de un corte bob medio que, ha decir verdad, es uno de los estilos que más han arrasado en este otoño, pues todo parece indicar que las melenas XL ya son cosa del pasado.

Sofía optó por una cabellera media con ondas poco pronunciadas que le dieron textura a su cabello. Este look confirma que este corte será una de las mejores apuesta si quieres destacarte esta temporada.

Y es que uno de los beneficios que este corte ofrece es que es ideal para los rostros redondos, pues los hace lucir más alargados. Y si a eso le añades un color negro, pues en otoño los tonos oscuros juegan un papel importante a la hora de buscar el complemento perfecto para lograr el mejor estilo, tendrás una combinación ganadora pues le dará un toque cálido y brillante a tu rostro de manera natural.

Y como otro esencial de temporada para tu pelo considera el flequillo. Sofía Castro es prueba de ello pues la actriz también optó por agregar un flequillo recto para lucir un pelo 10 de 10.

Por supuesto no todo es el cabello, Sofía Castro optó por armar un total look negro con un vestido de manga larga y cuello alto tipo látex y escote en la espalda, al igual que unos zapatos de tacón fino gracias lo cual lució sensual y nos dio una lección de estilo.

Fuente: El Universal