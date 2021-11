VIDEO: Lorena Herrera explica la verdadera razón de su salida de '¿Quién es la Máscara?'

Ciudad de México.- El pasado domingo, 31 de octubre, Lorena Herrera fue la octava expulsada del reality de Televisa, ¿Quién es la Máscara?, en donde participó interpretando al personaje 'Sirena'.

Durante la última emisión del programa, Herrera tuvo que cantar 'Y si te llevo rosas', canción que originalmente es interpretada por Ángela Aguilar y Christian Nodal, sin embargo, la pieza musical resultó ser mucho más difícil de lo esperado por las altas notas que lleva. Tal y como la misma modelo explicó:

Cuando me dijeron que iba esta canción dije: '¡Nooo!' Me queda altísima, realmente no había tiempo para hacer cambios, así que tuve que cantarla toda en voz de cabeza, es que es una colocación para llegar a notas altas con la voz normal no llegas.