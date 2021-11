Adiós Televisa: Tras caer en crisis, TV Azteca quita veto a actriz y da fuerte exclusiva a Chapoy

Ciudad de México.- Una famosa actriz y cantante mexicana, quien empezó su carrera en Televisa, dio tremenda exclusiva a TV Azteca luego de que en el 2013 fuera vetada por estar en el reality La Voz, que en ese entonces se transmitía por la televisora de San Ángel.

Se trata de Paulina Rubio, quien vuelve a México y a la escena musical con su más reciente sencillo titulado Soy yo, llegando a Venga la Alegría y a Ventaneando con Pati Chapoy para darles tremenda exclusiva.

Durante la entrevista que brindó al matutino Venga la Alegría, la llamada 'Chica Dorada' contó que está sumamente emocionada por una gira que hará el próximo año con una "rival de muchas décadas", lo que de inmediato hizo pensar en Alejandra Guzmán.

Sin embargo, la hija de la actriz Susana Dosamantes, quien actualmente aparece en Televisa en Si nos dejan, se negó a confirmar de propia voz que la cantante que colaborará en un show con ella será 'La Guzmán', por lo que al escuchar su nombre únicamente dijo:

La artista, quien hace unos meses se dijo que estaría pasando por una profunda crisis económica a raíz de la imposibilidad de generar ingresos debido a la pandemia por Covid-19, aseguró que dejó atrás toda rivalidad que antes tuvo con otras cantantes, gracias a su madre.

Definitivamente, aparte creo que el ego no eres tú, no es tu espíritu, el ego te aleja mucho de la realidad y también, y haber tenido un poco ese rollo del ego, mi mamá me agarraba, ¡olvídate!, me agarraba la pata y me decía (pies en la tierra) a los 16 años, a los 26… tuve momentos en donde perdí el piso y ¡es verdad!, pero mi mamá siempre me ha apoyado para poner un pie adelante del otro cuando no veo las cosas muy claras", dijo.