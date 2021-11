Madre de Geraldine Bazán se niega a conocer al novio de su hija y da las fuertes razones

Ciudad de México.- Desde hace algunos meses que Geraldine Bazán y Luis Murillo disfrutan de una sólida relación amorosa; sin embargo, la actriz ha preferido mantener su romance con el empresario de forma tan privada, que hasta la fecha no se lo ha presentado a su madre, Rosalba Ortiz.

Por su parte, doña Rosalba también ha expresado en varias oportunidades que no tiene interés en conocer al galán de su hija. En una reciente entrevista, la señora se negó a brindar detalles de la relación que mantiene la actriz con el regiomontano, asegurando que no lo conoce y por lo mismo no tiene referencias de él.

A pesar de que Geraldine se ha mostrado muy feliz con esta nueva oportunidad en el amor, todo indica que su madre solo desea conocer a la persona que decida casarse con ella y no a su novio.

Durante su encuentro con la prensa en un concierto realizado en la Ciudad de México, doña Rosalba manifestó que por ahora no tiene pensado tratar a Murillo ni tiene nada que opinar al respecto.

Es algo que, pues solo ella… yo no tengo porque decidir, ella sabe y una de mujer siempre espera, no es nada de que un clavo saca a otro clavo y… no, ya tuvo tiempo y tiene tiempo de pensar en eso, yo no tengo por qué decir si está bien o está mal y andar cuestionando de que sí ya me lo presentó o no. Hasta que se case y me diga que vaya yo a la boda, voy", dijo.